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Нападающий "Урала" Павлюченко дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко дисквалифицирован на два матча Кубка России за оскорбление форварда "Локомотива" Ари. Инцидент произошел после финала Кубка страны, в котором "Локомотив" победил "Урал" 2:0.
Концовку решающей встречи омрачила массовая драка с участием футболистов обеих команд. По два игрока из каждой команды – Ари и Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Артем Фидлер и Эдгар Манчурян ("Урал"). Трое из них – Ари, Фидлер и Манучарян были дисквалифицтрованы на шесть встреч каждый. На игры чемпионата России наказание не распространяется.
Роман Павлюченко к тому времени был заменен. Но после игры он нелицеприятно отозвался об Ари, за что был наказан. Роман пропустит два ближайших матча Кубка России за неэтичное поведение.
Видео Спорт
Артем Фидлер Роман Павлюченко Джефферсон Фарфан
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