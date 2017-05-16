Нападающий "Урала" Роман Павлюченко дисквалифицирован на два матча Кубка России за оскорбление форварда "Локомотива" Ари. Инцидент произошел после финала Кубка страны, в котором "Локомотив" победил "Урал" 2:0.

Концовку решающей встречи омрачила массовая драка с участием футболистов обеих команд. По два игрока из каждой команды – Ари и Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Артем Фидлер и Эдгар Манчурян ("Урал"). Трое из них – Ари, Фидлер и Манучарян были дисквалифицтрованы на шесть встреч каждый. На игры чемпионата России наказание не распространяется.

Роман Павлюченко к тому времени был заменен. Но после игры он нелицеприятно отозвался об Ари, за что был наказан. Роман пропустит два ближайших матча Кубка России за неэтичное поведение.