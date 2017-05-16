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Албин рассказал, во сколько обошлась стройка «Зенит-Арены»
Фото: rueconomics.ru
Строительство «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге обошлось в 43 млрд рублей. Такую цифру привел вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
По словам чиновника, дополнительно 3,6 млрд Смольный получит по судебным искам, еще 1 млрд – за отдельные исправления на стадионе.
Албин заявил, что не считает «Зенит-Арену» самым дорогим стадионом в мире. По его словам, цена выглядит нормальной при расчете на квадратный метр. Сэкономить можно было бы в том случае, если строить быстрее, а не пересматривать проект четыре раза, заключил вице-губернатор.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер раскритиковал состояние поля на стадионе. По его мнению, «Зенит» правильно сделал, что вернулся проводить матчи чемпионата России на «Петровский», чтобы дать время привести газон в порядок. 16 мая стало известно, что стадион на Крестовском острове получит к Кубку Конфедераций сразу два газона.
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