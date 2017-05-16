Главные события у вас в почте
Сборная России проиграла американцам на ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею проиграла американцам в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в Кельне во вторник, 16 мая, и завершилась победой американцев со счетом 5:3. У россиян шайбы забрасывали Никита Гусев (12-я минута, 37-я) и Антон Белов (28-я). В составе американцев отличились Кевин Хейз (22-я, 38-я), Дилан Ларкин (33-я), Андерс Ли (53-я) и Брок Нельсон (60-я).
Несмотря на поражение, команда Олега Знарка вышла в плей-офф, заняв второе место в группе А. Американцы финишировали на первой строчке. Имя соперника сборной России станет известно после матча канадцев и финнов, который пройдет 16 мая и начнется в 21:15 мск.
Андерс Ли Антон Белов Кевин Хейз Брок Нельсон Еще 2 тега
Оставить комментарий