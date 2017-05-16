Сборная России проиграла американцам на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла американцам в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Несмотря на поражение, команда Олега Знарка вышла в плей-офф, заняв второе место в группе А. Американцы финишировали на первой строчке. Имя соперника сборной России станет известно после матча канадцев и финнов, который пройдет 16 мая и начнется в 21:15 мск.