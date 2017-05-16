Тренер Латвии восхитился игрой России

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли заявил, что российские хоккеисты невероятно талантливые и самые сильные соперники. Об этом сообщает RT

«У России невероятно талантливые хоккеисты, прекрасно катаются на коньках. Мы провели сильный матч, играли так хорошо, как могли. Но не смогли подобрать ключи к сборной России. Соперник замечательно провёл эту встречу. Россияне — самый сильный соперник, с которым мы играли здесь. Понимали, что в этом матче мы не фавориты», — сказал Хартли.

Россияне в свою очередь рассказали, что во время подготовки к встрече с латвийцами больше были озабочены будущим матчем с командой США, пишет «Чемпионат».

«Что-то получилось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра. В третьем периоде играли короткими сменами, чтобы быстрее восстановиться. Всех с победой, готовимся к завтрашней игре», - рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок

В понедельник, 15 мая, в Кельне сборная России встретилась с латвийцами в рамках матча предварительного раунда мирового первенства. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу России.|