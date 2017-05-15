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Сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею
Российская сборная по хоккею разгромила латвийскую команду. Игра завершилась со счетом 5:0. Об этом сообщает ТАСС.
Счет открыл Богдан Киселевич на 13-й минуте, на 19-й минуте забил Иван Телегин. На первой минуте второго периода отличился Владислав Наместников. В конце периода забил Никита Кучеров. Пятую шайбу забил Антон Белов на 54-й минуте. Подопечные Олега Знарка выиграли все шесть игр на чемпионате мира и с 17 очками занимают первую строчку в группе А. 16 мая россияне сыграют против сборной США, которая сейчас занимает второе место в группе с 15 очками.
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