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Спорт-Экспресс

Дзюба сфотографировался с портретом Слуцкого в Самаре

Дзюба сфотографировался с портретом Слуцкого
Фото:
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" сфотографировался с портретом бывшего наставника самарского клуба Леонида Слуцкого. Специалист возглавлял "Крылья Советов" в период с 2007 по 2009 год.
Владивосток Самара Спорт
Зенит
Артем Дзюба
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