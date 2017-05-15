Главные события у вас в почте
Дзюба сфотографировался с портретом Слуцкого в Самаре
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" сфотографировался с портретом бывшего наставника самарского клуба Леонида Слуцкого. Специалист возглавлял "Крылья Советов" в период с 2007 по 2009 год.
Скрытая камера «Зенит-ТВ» снова здесь и показывает все, что не вошло в телетрансляцию матча #КрыльяЗенит— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 мая 2017 г.
👉 https://t.co/ccQpyOyTCH pic.twitter.com/1ApJrxkvZS
Оставить комментарий