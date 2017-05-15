Мутко — о возможной дисквалификации Павлюченко: за свои поступки нужно отвечать

«Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать», — цитирует чиновника ТАСС

Ранее сообщалось, что после финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» Павлюченко призвал выгнать Ари из России.

Впоследствии в комитете по этике РФС заявили, что высказывания нападающего «Урала» нельзя оставлять без внимания, и допустили, что по итогам рассмотрения дела Павлюченко может получить дисквалификацию.