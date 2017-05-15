Тренер сборной США назвал игру России бесподобной

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл заявил, что российские хоккеисты на чемпионате мира «играют бесподобно». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом Блэшилл отметил, что американская команда поборется за первое место в группе. «Мы способны обыграть любого. Нам еще надо поработать над командной игрой, но у нас впереди выходной, когда будет время этим заняться», - сказал он.

Ранее сборная США одержала победу над командой Словакии в матче группового турнира ЧМ по хоккею со счетом 6:1. Теперь американцам предстоит игра с российскими хоккеистами. Матч состоится 16 мая. Команды выступают в группе А.

Американская сборная сейчас лидирует в турнирной таблице, в ее активе 15 баллов. Российские хоккеисты набрали 14 очков и оказались на втором месте, однако они имеют один матч в запасе.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.