Руни за два часа проиграл в казино полмиллиона фунтов

Как рассказал изданию очевидец, Руни прибыл в казино один в полночь и провел там два часа, переключаясь с блэкджека на рулетку. «Он все время ставил на красное, ругался себе под нос, и, казалось, был в каком-то своем мире», — поделился он.

За минуту футболист мог спустить до 4000 фунтов. Он не был пьян, пил лишь пиво и был больше заинтересован в игре, чем в алкоголе, рассказали очевидцы. Под конец, по их словам, футболист приуныл. Теперь Руни ожидают проблемы с женой. Пока он проматывал деньги, его жена Колин находилась далеко в Европе со своими тремя детьми.

Как пишет издание, Руни является постоянным посетителем казино, где его обслуживают как VIP-клиента.