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Тренер «Спартака» побрился налысо после победы команды в чемпионате России по футболу
Фото: Instagram
Об этом посредством социальной сети Instagram сообщил защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.
Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov)
«Ответил за свои слова! Cказал, что если станем чемпионами, то он побреется налысо», — написал футболист.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл первый матч в статусе чемпиона России по футболу, обыграв «Амкар».
По окончании встречи фанаты московского коллектива выбежали на поле и растащили ворота на сувениры.
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