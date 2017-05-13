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Тренер «Спартака» побрился налысо после победы команды в чемпионате России по футболу

Тренер «Спартака» побрился налысо после победы команды в чемпионате
Фото:
Об этом посредством социальной сети Instagram сообщил защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Ответил за свои слова! 👍🏼🏆🏆🏆

Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov)

«Ответил за свои слова! Cказал, что если станем чемпионами, то он побреется налысо», — написал футболист.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл первый матч в статусе чемпиона России по футболу, обыграв «Амкар».
По окончании встречи фанаты московского коллектива выбежали на поле и растащили ворота на сувениры.
Москва Спорт
Спартак
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