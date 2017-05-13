Тренер «Спартака» побрился налысо после победы команды в чемпионате России по футболу

Об этом посредством социальной сети Instagram сообщил защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Ответил за свои слова! 👍🏼🏆🏆🏆 Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Май 13 2017 в 11:26 PDT

«Ответил за свои слова! Cказал, что если станем чемпионами, то он побреется налысо», — написал футболист.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл первый матч в статусе чемпиона России по футболу, обыграв «Амкар».

По окончании встречи фанаты московского коллектива выбежали на поле и растащили ворота на сувениры.