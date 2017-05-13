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Газета.Ru

Уткин объявил о завершении карьеры комментатора

Уткин отказался от карьеры комментатора
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Известный спортивный журналист Василий Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора.
"Я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении. Это осознанный шаг. Мне нужны другие вызовы в профессии", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Уткин возглавлял спортивную редакцию каналов "НТВ-Плюс" с 2010 по 2015 года, после чего перешел на работу на телеканал "Матч ТВ".
С марта 2016 года являлся комментатором телеканала "Евроспорт".
Спорт
Василий Уткин
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