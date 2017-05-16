Знарок: сборная России сама наломала дров, при чём тут судьи?

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:5).

«Нас подвели удаления, какие-то оправданные, какие-то нет. Второй и третий гол был не очень хороший. Готовимся к следующей игре.

У нас было много удалений, особенно в первом периоде. Вчерашний матч — подустали. Мы сами наломали дров, при чём тут судьи? Давайте судей оставим в покое. Миронов в запасе, так решил тренер защитников. С Телегиным всё нормально. Кузнецова перевёл в другое звено, так как надо было что-то менять.