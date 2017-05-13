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Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в немецком Кельне в субботу, 13 мая, и завершилась победой россиян со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дублем отметился Евгений Дадонов, по шайбе забросили Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков. Благодаря этому результату команда Олега Знарка гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
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