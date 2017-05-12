Главные события у вас в почте
Фото: известная модель Playboy из Крыма поддержала Роналду своей пышной грудью
Уроженка Феодосии Ирина Иванова, которая является известной моделью Playboy, решила выразить свое восхищение форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Девушка снялась в откровенной маечке, на которой была написана фамилия футболиста.
Публикация от Iryna (@playmateiryna)
Подписчики модели в соцсетях оказались в восторге от огромного бюста Ивановой.
Отметим, что девушка в 16 лет переехала из Крыма в США с целью изучать экономику. В Аризоне она закончила местный университет, получила степень магистра экономического управления.
В свободное время она стала подрабатывать переводчиком. Также девушка любит принимать участие в откровенных фотосессиях, во время которых она демонстрирует свое тело.
Благовещенск Видео Иваново США Еще 2 тега
Оставить комментарий