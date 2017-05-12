Фото: известная модель Playboy из Крыма поддержала Роналду своей пышной грудью

or #MESSI? Публикация от Iryna (@playmateiryna) Май 12 2017 в 8:11 PDT

Подписчики модели в соцсетях оказались в восторге от огромного бюста Ивановой.

Отметим, что девушка в 16 лет переехала из Крыма в США с целью изучать экономику. В Аризоне она закончила местный университет, получила степень магистра экономического управления.

В свободное время она стала подрабатывать переводчиком. Также девушка любит принимать участие в откровенных фотосессиях, во время которых она демонстрирует свое тело.