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Федун выпил самогон из банки в эфире шоу "Вечерний Ургант"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сделал глоток самогона в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Программа была показана на телеэкранах 12 мая. Помимо Федуна на шоу был приглашен капитан "Спартака" Денис Глушаков, который и взял на эфир, по его собственному заявлению, "чудо-напиток — самогон из Миллеровки".
Ранее московский "Спартак" десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу, сообщает RT.
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