Программа была показана на телеэкранах 12 мая. Помимо Федуна на шоу был приглашен капитан "Спартака" Денис Глушаков , который и взял на эфир, по его собственному заявлению, "чудо-напиток — самогон из Миллеровки".

Ранее московский "Спартак" десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу, сообщает RT.