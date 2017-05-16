Хоккеист сборной Италии забил нелепый автогол на Чемпионате мира

Защитник хоккейной сборной Италии Александр Эггер оформил нелепый автогол на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже.

На 59-й минуте, уступая в матче со счетом 1:0, итальянцы выпустили шестого полевого игрока и планировали приступить к заключительному штурму для того, чтобы перевести игру в овертайм.

Однако когда итальянский защитник Эггер оказался возле собственной вратарской зоны, он споткнулся и в падении случайно переправил шайбу в створ ворот сборной Италии.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Дании. По завершению матча хоккеист объявил о завершении своей карьеры в сборной.

Напомним, что сборная России добыла шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею в Кёльне и Париже.