Черчесов посчитал сборную России командой без проблем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у команды нет никаких проблем. Слова специалиста приводит RT.

«Главные проблемы сборной России на сегодняшний день? У нас вообще нет никаких проблем. Если есть какие-то вопросы, мы на них ответим. А проблем у нас нет», — заявил Черчесов, отметив, что спокойно относится к критике.

«Если бы в стране не было столько разбирающихся в футболе, увлекающихся этой игрой, смотрящих и оценивающих ее, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах (и где угодно) интересуются, значит, неравнодушны», — рассказал наставник сборной.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела семь товарищеских матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Вместе со специалистом национальная сборная готовится к ближайшему турниру — Кубку Конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.