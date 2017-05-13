Пожизненно отстраненного за избиение китайцев хоккеиста отказались помиловать

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказалось пересмотреть пожизненную дисквалификацию казахстанского защитника Дамира Рыспаева за избиение четырех игроков китайского «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся на сайте организации.

«В хоккее нет места таким проявлением своих бойцовских качеств. Рыспаеву стоит попробовать проявить себя в других лигах. Я знаю, у вас здесь проходит Fight night, возможно, там он найдет для себя более подготовленных соперников. Пока предпосылок для того, чтобы СДК (Спортивно-дисциплинарный комитет — прим. "Ленты.ру" ) пересмотрел свое решение, нет», — заявил Чернышенко, добавив, что Рыспаев по-прежнему демонстрирует поведение, которое не позволяет снять с него дисквалификацию.

В августе прошлого года Рыспаев, выступавший за астанинский «Барыс», избил четырех хоккеистов китайского «Куньлунь Ред Стар» во время встречи на Кубок президента Казахстана. В результате КХЛ бессрочно дисквалифицировала защитника.