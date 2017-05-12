Руководитель телерадиокомпании Украины намерен отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания собирается добиться отказа от трансляций матчей чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

"В вопросе трансляции чемпионата мира - 2018, который пройдет в России, я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", - рассказал Аласания в интервью украинскому изданию "Телекритика".