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Тренер сборной США назвал игру российских хоккеистов бесподобной
Фото: © РИА Новости . Алексей Куденко
Главный тренер американской сборной по хоккею Джефф Блэшилл заявил, что Россия показывает бесподобную игру на чемпионате мира. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
В преддверии встречи с российскими хоккеистами наставник сборной США подчеркнул важность этой игры.
"Это будет важнейший матч. И мы поборемся за первое место в группе. Россия пока что играет бесподобно. Но мы способны обыграть любого", — заявил Блэшилл.
Он подчеркнул, что для победы над россиянами его подопечным потребуется поработать над командной игрой.
"У нас впереди выходной, когда будет время этим заняться", — отметил тренер.
Встреча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и США состоится во вторник, 16 мая.
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