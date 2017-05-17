России предстоит испытание чешской крепостью

Вторничный матч между сборными России и США должен был стать одним главных из главных украшений чемпионата мира по хоккею-2017. Выигравшая команда автоматически становилась победителем кельнской группы, а россияне имели возможность одержать седьмую победу подряд и пройти стартовый турнирный отрезок без поражений.

Впрочем, даже одно набранное очко во встрече с американцами выводило команду Олега Знарка в четвертьфинал с первого места. Но о поражении в национальной сборной никто даже и не помышлял. Все настраивались исключительно на победу.

Игра в кошки-мышки

Американцы – самая молодая и габаритная команда среди всех участников турнира. Рост 13 хоккеистов звездно-полосатых превышает 190 см. Юные дебютанты национальной сборной Келлер, Гринвэй и МакАвой в январе этого года уже праздновали громкий успех. Им удалось одержать победу на молодёжном чемпионате мира в Баффало. В Кёльн они приехали ещё за одним золотом.

Возглавляет сборную США тренер «Детройта» Джефф Блэшил, которому впервые за долгое время не удалось вывести команду в плей-офф НХЛ. Удачное выступление на чемпионате мира – отличная возможность для него реабилитироваться за проваленный сезон.

Лидеры в составе американцев Дилан Ларкин и Джонни Гудро пока великолепно смотрятся на турнире. Первый чаще выступает в роли распасовщика, второй – исправно забивает. На счёту Гудро хет-трик в матче против словаков.

Звёздно-полосатые имели небольшое преимущество накануне встречи с россиянами. В то время, как наша команда билась в понедельник с латышами, американцы отдыхали. Возможно, именно поэтому стартовый период команда Олега Знарка провалила. Молодые американские хоккеисты начали гораздо мощней, напористей и агрессивней. Наши молодые защитники только и успевали выбрасывать шайбу из своей зоны и бежать на смену. Темп, предложенный американцами, оказался слишком высоким для них. Игрокам российской сборной приходилось нарушать правила и много обороняться.

Серьезная нагрузка выпала на спецбригады меньшинства. Телегин, Андронов, Плотников и другие «чекеры» сборной в первой двадцатиминутке выходили практически через смену. Они героическими усилиями выводили шайбу из зоны и ловили броски соперника на себя, помогая вратарю. Андрей Василевский на последнем рубеже творил чудеса и вертелся словно белка в колесе, раз за разом спасая команду.

Защитники американской сборной старались не только обороняться, но и помогать нападающим в зоне атаки. Их неосмотрительностью здорово воспользовался быстрый форвард сборной России Никита Гусев , вовремя открывшийся под дальнюю синюю линию и убежавший на рандеву с Джимми Ховардом . Бросок в «домик» - и мы впереди.

Но победным счёт оставался не долго. Сборная США на старте второго периода все-таки реализовала свое четвёртое большинство в матче и сравняла счёт.

Дальше игра была похожа на кошки-мышки. Наша команда дважды вела в счёте, но американцы постоянно отыгрывались, а в третьем периоде и вовсе вышли вперёд . Евгений Кузнецов неоправданно удалился в зоне атаки, за что соперники очень быстро наказали сборную Россию и сделали счёт 4:3.

Увы, оставшихся семи минут не хватило для того, чтобы восстановить паритет. Артемий Панарин в меньшинстве убегал на рандеву с Ховардом и мог сравнять счёт, но его бросок между ног прочитал более опытный американец, а Иван Телегин с метра не попал в пустой верхний угол. Россияне поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но так и не смогли извлечь из этого выгоду. Пятую шайбу уже в пустые ворота отправил Брок Нельсон , который и установил окончательный счёт. 5:3 – победа США.

Встреча с американцами дала хорошую пищу для анализа. Игры на групповом этапе с заведомо более слабыми итальянцами, латышами и словаками расслабили хоккеистов сборной России и выбили из тонуса. Быстрые и напористые американцы везде на полсекунды опережали россиян и заставляли на себе фолить. Самая дисциплинированная на турнире до матча с США команда Олега Знарка имела в 6 встречах лишь 36 штрафных минут. Во вторник к ним добавилось ещё 16. Матч показал, в противостояниях с сильными соперниками стоит играть предельно корректно и не нарушать правила.

Пока никак не проявили себя дозаявленные форварды Евгений Кузнецов и Валерий Ничушкин . В игре с американцами Евгений дважды удалился и много терял шайбу. Валерий не лез на ворота и проигрывал большую часть силовой борьбы. До четверга у Олега Знарка есть время подумать, как и в каких сочетаниях лучше использовать нападающих, способных играть значительно продуктивнее.

Вязкие и неуступчивые чехи

Сборная Россия заняла второе место в группе А, не сумев закончить выступление на стартовом этапе победой. Уже в четверг, 18 мая, нашей команде предстоит помериться силами с грозными чехами, собравшими очень боеспособную команду и приехавшими на чемпионат мира за медалями.

Главному тренеру наших соперников по четвертьфиналу Йозефу Яндачу в этом году не отказал ни один хоккеист. Все, кто мог приехать помочь сборной, с удовольствием откликнулись на его предложение. Из «Бостона» по первому зову прилетел звёздный вундеркинд Дэвид Пастрнак, не имеющий контракта с «мишками» на следующий сезон. Но даже этот факт нисколько не смутил грозного форварда чешской сборной. Он не захотел рано заканчивать сезон и с радостью примчался на ЧМ-2017.

Якуб Ворачек, Роман Червенка и Владимир Соботка. Место на последнем рубеже было доверено голкиперу «Детройта» Петру Мразеку, сумевшему в этом сезоне вытеснить из основного состава американца Джимми Ховарда. Приехали в сборную и ее многолетние лидеры атаки - Томаш Плеканец

Среди защитников выделяются НХЛовцы Радко Гудас и Михал Кемпни, а также Якуб Йерабек, проведший великолепный сезон в составе подольского «Витязя» и подписавший контакт с «Монреалем».

На групповом этапе команда Йозефа Яндача выступила неоднозначно и заняла лишь третье место. Но плюс чехов в том, что они здорово умеют прибавлять по ходу турнира и великолепно играют в матчах на вылет. Их выжидательный и вязкий хоккей не всегда удобен для соперников, которые зачастую увлекаются игрой в атаке и пропускают болезненные контрвыпады. Умение грамотно играть вторым номером – главный козырь чешской сборной.

Во встрече с чехами игрокам сборной России нужно сыграть в быстрый и атакующий хоккей, но с оглядкой на собственные ворота. Вязкие соперники с первых же минут будут затягивать техничных русских форвардов в свои сети и ждать ошибок.

Огромное внимание стоит уделить дисциплине, которая подвела в матче против американцев. Неоправданные удаления в зоне атаки вынуждали игроков пластаться в меньшинстве, ловить шайбу на себя и получать ненужные травмы. Нагрузка ложилась на одних и тех же, терялся командный темп игры.

Многоопытные лидеры чешской сборной, отыгравшие не один сезон в НХЛ и участвовавшие в Олимпиадах, только и будут ждать возможности сыграть в большинстве, которое умеют великолепно разыгрывать. Любое удаление может стать роковым.

Верю, что тренерский штаб сборной проведёт серьезную работу над ошибками и подготовит игроков ко встрече с чехами как к решающей на турнире. Россияне должны добавить в агрессии, сыграть мощно и дисциплинированно. Предположу, что именно наша команда пройдёт дальше и встретится в полуфинале с грозными канадцами.

Неожиданный взлёт Швейцарии и лидерство Канады

Сборная Канады в очередной раз доказала, что является главным фаворитом любого турнира. В каждом из семи матчей было видно: канадцы играли с запасом и могли добавить в любой момент. «Кленовые листья» были сильнее соперников – чаще бросали, быстрее двигались, выигрывали большую часть силовой борьбы и вбрасываний.

Команда, руководимая Джоном Купером , играет чётко, рационально и не делает ничего лишнего. Каждая пятёрка способна выстрелить в любой момент и повести за собой партнёров. Пока в канадской сборной нет явного звена-лидера, а в списке главных бомбардиров - представители первой и четвёртой тройки атаки – Натан Маккиннон и Мич Марнер.

В четвертьфинале «кленовые листья» встретятся с хозяевами турнира – немцами. Фаворит в этой паре очевиден. Главный вопрос – какова будет разница в счёте? Предположу, что канадцы одержат уверенную победу с разницей в 3-4 шайбы и будут спокойно готовиться к полуфиналу.

Великолепно провела стартовый этап сборная Швейцарии, сумевшая занять в группе В второе место. На прошлогоднем чемпионате мира в России команда Патрика Фишера даже не вышла в четвертьфинал. За год работы со сборной Фишер сумел собрать боеспособный коллектив и объединить хоккеистов одной целью. А на турнире швейцарцы сотворили одну из главных сенсаций, сумев переиграть в овертайме сборную Канады и отыграться по ходу матча со счета 0:2.

В четвертьфинале сборную Швеции ждёт очень непростая игра. Команда Патрика Фишера привыкла играть на высоких скоростях и пропагандирует жёсткий хоккей на грани фола, который так не нравится шведам. Если швейцарцам удастся чётко следовать своему плану на игру, как это было во встречах группового этапа с чехами, финнами и канадцами, пройти скандинавов им вполне по силам. Шансы команд примерно равны, небольшое преимущество у шведов, усилившихся звёздным форвардом «Вашингтона» Никласом Бекстремом и многоопытным голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенриком Лундквистом

Неожиданно плохо провела стартовый этап сборная Финляндии. Финны, игравшие в прошлом году в финале, со скрипом вышли из группы с четвёртого места и пока считаются главным разочарованием чемпионата мира. Команда, руководимая дебютантом Лаури Марьямяки, показывает невнятную и скучную игру. Скандинавы уступили не только прямым конкурентам в лице канадцев и чехов, но и малоизвестным французам. Да ещё и с разгромным счётом 1:5.

Американцы – соперники финнов по четвертьфиналу – должны проходить дальше без особых проблем. Команда Джеффа Блэшила смотрится на турнире гораздо мобильней, слаженней и интересней, а молодые звездочки американцев ещё не сказали своего последнего слова. Отдам предпочтение победителям группы А, которым не придётся никуда уезжать из немецкого Кельна и привыкать к парижскому льду. В отличие от нашей сборной, кстати…