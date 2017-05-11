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Стало известно, сколько Роналду берет за час
Любой желающий может провести четыре часа в компании с португальским нападающим мадридского футбольного клуба Реал Криштиану Роналду, если заплатит 920 тыс. фунтов стерлингов, сообщает британский таблоид Mirror со ссылкой на книгу Football Leaks: The Dirty Business of Football.
Таким образом, час времени с известным футболистом может обойтись примерно в 230 тыс. фунтов.
Таблоид отмечает, что саудовская компания Mobily воспользовалась данным предложением в 2013 году. За эту цену компания получила фотосессию с футболистом, два упоминания компании в профилях Роналду в социальных сетях, а также пять футболок с автографом спортсмена.
Вместе с тем сумма подобного дополнительного дохода Роналду в два раза превышает его недельную зарплату в Реале .
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