Стало известно, сколько Роналду берет за час

Любой желающий может провести четыре часа в компании с португальским нападающим мадридского футбольного клуба Реал Криштиану Роналду , если заплатит 920 тыс. фунтов стерлингов, сообщает британский таблоид Mirror со ссылкой на книгу Football Leaks: The Dirty Business of Football.

Таким образом, час времени с известным футболистом может обойтись примерно в 230 тыс. фунтов.

Таблоид отмечает, что саудовская компания Mobily воспользовалась данным предложением в 2013 году. За эту цену компания получила фотосессию с футболистом, два упоминания компании в профилях Роналду в социальных сетях, а также пять футболок с автографом спортсмена.

Вместе с тем сумма подобного дополнительного дохода Роналду в два раза превышает его недельную зарплату в Реале .