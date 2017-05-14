Главное сейчас
-
Порошенко объяснил, почему его сын надел «российскую» футболку
-
Тиллерсон: «вмешательство России» в выборы «хорошо задокументировано»
-
Американский Global Hawk провел разведку в Донбассе
-
В соцсетях сравнили наряды жен Макрона и Трампа на инаугурации
-
Президент Чехии в шутку предложил Путину «ликвидировать» журналистов
Главные события у вас в почте
Сборная Чехии переиграла Франции на ЧМ-2017
Хоккеисты сборной Чехии переиграли команду Франции (5:2) в рамках группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.
У победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Давид Пастрняк, Томаш Зогорна и Михал Ржепик, оформивший в этом матче дубль. У проигравших точные броски на счет Стефана Да Косты и Антуана Русселя.
После этой игры сборная Чехии набрала 13 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы В. Франция, имея в активе 7 очков, находиться на шестой строчке.
Оставить комментарий