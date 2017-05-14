Сборная Чехии переиграла Франции на ЧМ-2017

Хоккеисты сборной Чехии переиграли команду Франции (5:2) в рамках группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

После этой игры сборная Чехии набрала 13 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы В. Франция, имея в активе 7 очков, находиться на шестой строчке.