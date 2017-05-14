КЕЛЬН, 14 мая - Р-Спорт. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.

Встреча соперников сборной России по группе А, состоявшаяся в воскресенье в Кельне, завершилась победой шведов со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). В составе победителей две шайбы забросил Вильям Нюландер (36-я и 40-я минуты), еще по голу на счету Юэля Лундквиста (3) и Никласа Бекстрёма (58). У датчан отличились Мортен Мадсен (50) и Маркус Лауридсен (56).

Сборная Швеции набрала 13 очков после шести матчей и занимает третье место в группе, гарантировав себе попадание в плей-офф. На четвертом месте идет команда Латвии, в активе которой 9 очков после пяти игр. Далее следует сборная Германии, набравшая девять очков в шести матчах.

Ранее выход в плей-офф из группы А обеспечили себе сборные России и США.