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Игроки "Динамо" во время празднования сломали Кубок победителей первенства ФНЛ
Игроки московского "Динамо" сломали Кубок победителей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) во время празднования победы в турнире.
Кубок был вручен "Динамо" после матча 37-го тура с ярославским "Шинником", прошедшего в воскресенье на "Арене-Химки" и завершившегося победой хозяев со счетом 1:0. Данная встреча стала последней домашней в рамках ФНЛ для динамовцев, которые досрочно стали победителями соревнований.
В результате манипуляций с трофеем в раздевалке от самой чаши отломался постамент и теперь держится на одном винте.
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