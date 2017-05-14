Игроки московского "Динамо" сломали Кубок победителей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) во время празднования победы в турнире.

Кубок был вручен "Динамо" после матча 37-го тура с ярославским "Шинником", прошедшего в воскресенье на "Арене-Химки" и завершившегося победой хозяев со счетом 1:0. Данная встреча стала последней домашней в рамках ФНЛ для динамовцев, которые досрочно стали победителями соревнований.

В результате манипуляций с трофеем в раздевалке от самой чаши отломался постамент и теперь держится на одном винте.