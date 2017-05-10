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"Хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины": «Зенит» отказался от нового стадиона
Встречу «Зенита» и «Краснодара» в рамках Чемпионата России по футболу, которая должна была состояться на стадионе «Крестовский» 17 мая, перенесли из-за состояния поля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в петербургском клубе.
По словам собеседника издания, матч пройдет на стадионе «Петровский».
Игра с «Краснодаром» должна была стать третьим тестовым мероприятием стадиона перед Кубком конфедераций. По данным «Фонтанки», из-за отмены матча FIFA предложат рассматривать как тестовое мероприятие фестиваль «Радио Зенит», прошедший в феврале.
«Зенит» провел на стадионе «Крестовский» две игры - с «Уралом» (2:0 в пользу «Зенита») и «Тереком» (0:1 в пользу грозненского клуба). После каждого матча представители «Зенита» критиковали качество поля. В частности, главный тренер команды Мирча Луческу заявил после игры с «Тереком», что «таких полей нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины».
Одиннадцатого мая в Петербурге пройдет заседание FIFA, где будет рассмотрена проблема состояния поля на «Крестовском». СМИ писали, что на заседании может быть принято решение о полной замене газона.
Стадион «Крестовский» (во время матчей Кубка конфедераций в 2017 году и игр ЧМ-2018 он будет носить название «Санкт-Петербург Арена») начали строить в 2006 году. В его проект неоднократно вносились корректировки, менялись подрядчики, переназначались даты сдачи стадиона. По данным петербургских властей, на строительство стадиона было потрачено 43 миллиарда рублей. Следственный комитет завел уголовные дела по факту хищений бюджетных денег при строительстве объекта. В ноябре 2016 года эксперты FIFA признали поле «Крестовского» непригодным для соревнований, однако позже местные власти заявили об устранении недочетов.
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