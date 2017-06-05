Главные события у вас в почте
Церемония открытия Кубка конфедераций перед первым матчем будет длиться 23 минуты
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что церемония открытия Кубка конфедераций будет длиться 23 минуты.
"По продолжительности и размаху нашу церемонию открытия трудно сравнить с подобными мероприятиями на Олимпийских играх. Она будет длиться 23 минуты перед первым матчем турнира.
Уверен, получится очень красивое шоу. Все детали раскрыть не могу, скажу лишь, что будут красочно представлены все четыре города, которые принимают Кубок, и выступят известные артисты", - цитирует Сорокина "Известия".
Оставить комментарий