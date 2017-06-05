Церемония открытия Кубка конфедераций перед первым матчем будет длиться 23 минуты

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что церемония открытия Кубка конфедераций будет длиться 23 минуты.

"По продолжительности и размаху нашу церемонию открытия трудно сравнить с подобными мероприятиями на Олимпийских играх. Она будет длиться 23 минуты перед первым матчем турнира.