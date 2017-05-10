Патрушев поздравил «Факел» и поблагодарил Шестуна

- Наши команды выиграли немало трофеев в Европе, но вот именно Кубок вызова никак не давался. Очень хорошо, что вы смогли завоевать его. Ведь как раз на громкие победы команд суперлиги и равняется молодёжь. Волейболом в России занимается очень много людей, и у них должны быть ориентиры, - заявил Патрушев. - При этом данная победа, уверен, важное событие в карьере каждого из игроков. Тем более что клуб у вас по среднему возрасту - очень молодой. Это станет подспорьем для новых высот. Хочется отметить руководство команды, тренерский состав, персонал и всех, кто помог достичь этого результата...

Уже не первый год одной из тренировочных баз команды-триумфатора является Дворец спорта «Надежда», построенный десять лет назад в Серпуховском районе и изначально «заточенный» под профессиональный волейбол. Многие годы спорткомплекс был родной площадкой для женского волейбольного клуба «Надежда» (Серпуховский район), который пятнадцать лет играл в Высшей лиге России, затем для клуба «Грозный» из Чеченской республики, а сегодня муниципалитет создал условия для спортсменов с Ямала. Волейболисты «Факела» сейчас живут в Серпуховском районе на спортивной базе «Красные крылья», а члены юношеской команды ещё и учатся в одной из местных школ.

Кроме вклада в волейбол, благодарность Патрушева можно рассматривать и как отметку за своего рода рекорд: дело в том, что Серпуховский район 12 лет подряд (!) становился победителем смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди подмосковных муниципалитетов.