«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в решающем матче серии

«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:0 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и выиграл в серии — 4-3.

На счету Александра Овечкина 3 броска, нападающий отыграл с показателем полезности "-2".

В финале конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттава Сентаторз».