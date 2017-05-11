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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в решающем матче серии
«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:0 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и выиграл в серии — 4-3.
На 29-й минуте Брайан Раст забросил после передач Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а на 45-й минуте Патрик Хёрнквист удвоил преимущество гостей.
На счету Александра Овечкина 3 броска, нападающий отыграл с показателем полезности "-2".
В финале конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттава Сентаторз».
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