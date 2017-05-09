СМИ: «Барселона» предложила Месси новый контракт с окладом в €30 млн. в год

«Барселона» предложила своему многолетнему лидеру Лионелю Месси , который становится свободным агентом летом 2018 года, новое соглашение на выгодных для нападающего финансовых условиях.

Об этом сообщает TV3.

По условиям соглашения, которое было предложено аргентинскому футболисту во время встречи между президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бертомеу и отцом игрока Хорхе Месси , также являющимся его агентом, Лионель сможет зарабатывать порядка €30 млн. в год после вычета налогов.

Отмечается, что в «Барселоне» уверены в положительном завершении переговоров с Месси и не переживают относительно того, что нападающий может перейти в другой клуб по истечении действующего соглашения.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым в истории футболистом, которому удалось оформить 100 дублей в матчах чемпионата Испании.