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В чемпионате Шотландии арбитр в шутку показал красную карточку лайнсмену

В Шотландии арбитр в шутку показал красную карточку лайнсмену
Фото:
Необычный случай произошёл в шотландской Премьер-лиге во время матча плей-офф за право остаться в высшем эшелоне.
По ходу встречи между командами «Килмарнок» и «Данди» лайнсмену Энди Маквильяму стало плохо и его вырвало. Главный судья матча Крэйг Томсон в шутку показал боковому арбитру красную карточку.
Несмотря на плохое самочувствие, Энди Маквильям отработал матч до конца. «Данди» добился победы (1:0).
Видео данного эпизода можно посмотреть на официальном канале шотландской Премьер-лиги в YouTube.
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Безумный мир Великобритания Спорт
Крэйг Томсон
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