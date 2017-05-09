В чемпионате Шотландии арбитр в шутку показал красную карточку лайнсмену

Необычный случай произошёл в шотландской Премьер-лиге во время матча плей-офф за право остаться в высшем эшелоне.

По ходу встречи между командами «Килмарнок» и «Данди» лайнсмену Энди Маквильяму стало плохо и его вырвало. Главный судья матча Крэйг Томсон в шутку показал боковому арбитру красную карточку.

Несмотря на плохое самочувствие, Энди Маквильям отработал матч до конца. «Данди» добился победы (1:0).