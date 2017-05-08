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Российские болельщики облили Хагера пивом за травму Мозякина
Нападающий сборной Германии Патрик Хагер был облит пивом в матче чемпионата мира по хоккею-2017 против России, передает из Кельна спецкор "СЭ" Юрий Голышак. Так российские болельщики отреагировали на нарушение немца против капитана "Красной машины" Сергея Мозякина.
После атаки Хагера Мозякин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.
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