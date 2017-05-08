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"Зенит" готов отправить в отставку тренер Мирчу Луческу

«Зенит» готов отправить в отставку тренер Мирчу Луческу
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Румынский тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу будет отправлен в отставку в течение самого ближайшего времени. Клуб и специалист достигли договоренности о досрочном расторжении контракта и при этом питерцам не придется выплачивать полную компенсацию.
Согласно действующего до 2018 года контракту, в случае его расторжения "сине-бело-голубые" должны были бы заплатить Луческу около 3,5 млн евро, напоминает XSport24.Ru. Однако источник в команде отметил, что есть вероятность, что часть затрат российскому клубу компенсирует турецкий "Галатасарай", который готов дать работу румыну.
При этом пока неизвестно, покинет ли тренер команду в течение ближайших дней или по окончании сезона, однако принципиальная договоренность о его уходе уже достигнута, сообщает источник в "Зените".
Румыния Санкт-Петербург Спорт Турция
Зенит
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