«Зенит» готов отправить в отставку тренер Мирчу Луческу

Румынский тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу будет отправлен в отставку в течение самого ближайшего времени. Клуб и специалист достигли договоренности о досрочном расторжении контракта и при этом питерцам не придется выплачивать полную компенсацию.

Согласно действующего до 2018 года контракту, в случае его расторжения "сине-бело-голубые" должны были бы заплатить Луческу около 3,5 млн евро, напоминает XSport24.Ru. Однако источник в команде отметил, что есть вероятность, что часть затрат российскому клубу компенсирует турецкий "Галатасарай", который готов дать работу румыну.

При этом пока неизвестно, покинет ли тренер команду в течение ближайших дней или по окончании сезона, однако принципиальная договоренность о его уходе уже достигнута, сообщает источник в "Зените".