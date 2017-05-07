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Модель Playboy создала аварийную ситуацию на этапе многодневки «Джиро д'Италия»
Фото: кадр видео
Итальянская модель Playboy Эйприл Саммерс едва не оказалась сбитой велосипедистами во время третьего этапа многодневки «Джиро д'Италия». Видео инцидента размещено в Instagram девушки.
DANGER !! I was nearly crushed here by the #Giro100 #giroitalia #giroitalia2017
Публикация от April Summers (@playboymodelapril)
Незадолго до финиша итальянка, позируя для видеоролика, вышла на трассу. Спортсмены проехали в сантиметрах от модели. , Соревнования проходят с 5 по 28 мая. Гонка стартовала в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует в Милане.
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