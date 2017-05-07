Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Модель Playboy создала аварийную ситуацию на этапе многодневки «Джиро д'Италия»

Модель Playboy создала аварийную ситуацию на этапе веломногодневки
Фото:
Итальянская модель Playboy Эйприл Саммерс едва не оказалась сбитой велосипедистами во время третьего этапа многодневки «Джиро д'Италия». Видео инцидента размещено в Instagram девушки.

DANGER !! I was nearly crushed here by the #Giro100 #giroitalia #giroitalia2017

Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

Незадолго до финиша итальянка, позируя для видеоролика, вышла на трассу. Спортсмены проехали в сантиметрах от модели. , Соревнования проходят с 5 по 28 мая. Гонка стартовала в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует в Милане.
Еще 1 источник
Безумный мир Италия Спорт
Эйприл Саммерс
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости