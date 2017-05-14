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Определились чемпионы России по ММА 2017 года
В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по ММА-2017. Медали наивысшей пробы, а также право представлять Россию на чемпионате мира в этом году завоевали: Даитбегов Магоме (до 56,7 кг), Заваев Гаджимурад (до 61,2 кг), Гайирбегов Абдулмуталип (до 65,8 кг), Абдулхаликов Али (до 70,3 кг), Магомедкиримов Магомед (до 77,1 кг), Хирамагомедов Гамзат ( до 84 кг), Магомедов Муслим (до 93 кг), Малыхин Анатолий (свыше 93 кг).
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал итоги соревнований: "Впечатления от чемпионата остались самые замечательные. С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования Дня нашей Великой Победы. Всё это передалось и спортсменам, и зрителям. Все бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали очень интересные бои и огромное стремление победе. В этом году состав нашей национальной сборной обновился. Победители чемпионата России поедут на чемпионат мира в Казахстан, а серебряные призеры - на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии.
По итогам соревнований сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном, "серебро" досталось спортсменам Центрального федерального округа, третье место заняла команда Уральского федерального округа.
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