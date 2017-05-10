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Франция в серии буллитов оказалась сильнее Швейцарии на ЧМ по хоккею
Сборная Франции в серии буллитов обыграла соперников из Швейцарии на чемпионате мира по хоккею. Итог встречи - 4:3, сообщает RT.
Дублем в составе швейцарской команды отметился нападающий Венсан Праплан, ещё гол на свой счёт записал Андрес Амбюль.
У сборной Франции отличились Йоанн Овитю, Стефан да Коста и Антони Реш.
Автором победного буллита стал Стефан да Коста.
Хоккей. ЧМ-2017
Швейцария - Франция - 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
0:1 - Овитю (Перре) - 02:53 (4x5)
1:1 - Праплан (Холленштайн, Леффель) - 21:22
2:1 - Праплан (Холленштайн, Хас) - 23:48
2:2 - Да Коста (Овитю) - 43:02 (5x4)
3:2 - Амбюль (Зутер, Унтерзандер) - 53:14
3:3 - Реш (Менье) - 55:41
3:4 - Да Коста - 65:00 (ПБ)
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