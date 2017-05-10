Франция в серии буллитов оказалась сильнее Швейцарии на ЧМ по хоккею

Сборная Франции в серии буллитов обыграла соперников из Швейцарии на чемпионате мира по хоккею. Итог встречи - 4:3, сообщает RT.

Автором победного буллита стал Стефан да Коста.

Хоккей. ЧМ-2017

Швейцария - Франция - 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

0:1 - Овитю (Перре) - 02:53 (4x5)

1:1 - Праплан (Холленштайн, Леффель) - 21:22

2:1 - Праплан (Холленштайн, Хас) - 23:48

2:2 - Да Коста (Овитю) - 43:02 (5x4)

3:2 - Амбюль (Зутер, Унтерзандер) - 53:14

3:3 - Реш (Менье) - 55:41

3:4 - Да Коста - 65:00 (ПБ)