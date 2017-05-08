Мостовой назвал слабость конкурентов главной причиной победы «Спартака» в РФПЛ

Известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу московской команды в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Здесь много факторов, основной — слабость конкурентов, прежде всего, «Зенита» и ЦСКА. Уход Халка и Ахмеда Мусы вновь подтвердил, что звёзды есть звёзды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом. Такого футболиста, как Халк, который забивает 20 мячей и отдаёт 20 передач, «Зенит» больше не найдёт», — цитирует экс-игрока «Спартака» ТАСС

Также Мостовой отметил работу главного тренера «Спартака» Массимо Карреры , возглавившего команду по ходу сезона-2016/17.

«Когда он пришёл в «Спартак», многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.

Этому способствовало домашнее поражение «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком», благодаря которому москвичи стали недосягаемы для преследователей.