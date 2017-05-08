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Федун: я больше не Нольтрофеич
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
"Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич. У Карреры контракт на два года, и он будет с нами", - цитирует Федуна "Чемпионат.com".
"Спартак" спустя 16 лет стал чемпионом России после того, как "Зенит" потерпел поражение в матче с "Тереком" в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1.
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