«Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу

Поражение «Зенита» от «Терека» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сделало лидирующий в турнирной таблице «Спартак» недосягаемым для преследователей и гарантировало команде Массимо Карреры золотые медали чемпионата России.

Красно-белые стали чемпионами страны десятый раз в клубной истории, и первый за последние 16 лет.

Кроме того, москвичи напрямую квалифицировались в групповой раунд футбольной Лиги чемпионов, где они в последний раз выступали в сезоне-2012/13.

Ранее сообщалось, что «Спартак» повторил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед в сезоне, минимально обыграв «Томь» в поединке 27-го тура.