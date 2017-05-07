Итальянский тренер упрекнул российских хоккеистов в неуважении к сопернику

ТАСС. Российские хоккеисты чрезмерно радовались десяти шайбам, заброшенным в ворота сборной Италии, выразив тем самым неуважение к сопернику. На это посетовал главный тренер итальянцев Штефан Майр, передает

По его мнению, российские спортсмены излишней радостью выразили неуважение к сопернику.

«У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы ведь должны уважать соперника, тем более что мои ребята старались», — сказал наставник.

Майр отметил, что команда не успела восстановиться после игры со словаками, кроме того, на игре сказалось слишком много удалений.

Сборная России победила команду Италии на чемпионате мира по хоккею со счетом 10:1.

Следующий матч россияне проведут 8 мая. Соперником будет команда Германии.