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Глушаков помял свой автомобиль во время празднования чемпионства "Спартака"
Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков признался, что во время празднования чемпионства команды в сезоне-2016/17 он помял крышу не только автомобиля болельщика клуба, но и своей машины.
"Первым был автомобиль болельщика. Я дал ему свой номер телефона и сказал, что готов возместить ущерб.
Потом он позвонил мне и сказал, что готов все простить, на что я не согласился. А второй автомобиль был моим.
Сейчас супруга со мной через зубы разговаривает, потому что наша машина тоже помята чуть-чуть", — сказал футболист в эфире "Вечернего Урганта".
Московский "Спартак" десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу, сообщает RT.
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