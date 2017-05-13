"Первым был автомобиль болельщика. Я дал ему свой номер телефона и сказал, что готов возместить ущерб.

Потом он позвонил мне и сказал, что готов все простить, на что я не согласился. А второй автомобиль был моим.

Сейчас супруга со мной через зубы разговаривает, потому что наша машина тоже помята чуть-чуть", — сказал футболист в эфире "Вечернего Урганта".

Московский "Спартак" десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу, сообщает RT.