«Реал» приобретет 16-летнего бразильца за 67 миллионов долларов

Мадридский «Реал» намеревается приобрести 16-летнего бразильского полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает Globo.com.

По информации издания, сумма трансфера составит 61 миллион евро (67 миллионов долларов). На футболиста претендовала испанская «Барселона», предлагавшая за футболиста 25 миллионов евро (27,5 миллиона долларов), но предложение сливочных оказалось более выгодным.

Отмечается, что переход бразильца в «Реал» состоится не ранее лета 2018 года, когда Жуниор отпразднует совершеннолетие.

Винисиус Жуниор является воспитанником «Фламенго», форвард находится в системе клуба с 2005 года. Со сборной Бразилии U-17 он выиграл чемпионат Южной Америки, став лучшим бомбардиром турнира с 7 голами. В 22 матчах за национальную команду U-17 он забил 19 мячей.