Каррера объяснил неявку на пресс-конференцию после матча 27-го тура РФПЛ с «Томью»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему не пришёл на пресс-конференцию после матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Томью».

«Я бы не очень хотел вдаваться в подробности. Это единичный случай — первый за весь сезон. Это очень личное. Это сидело глубоко внутри. У меня накопился целый клубок эмоций в тот день. И я выбрал оптимальный, как мне кажется, вариант на тот момент. Недаром говорят, что иногда молчание — золото. Кстати, молчание как раз золотом в итоге и обернулось. Это, повторю, единичный случай», — приводит слова Карреры «Спорт Экспресс».

Главный тренер «Спартака» отметил, что имел все причины, чтобы не высказываться публично относительно матча с «Томью», однако для отказала от общения с болельщиками причин не было.

Московский «Спартак» десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.

Этому способствовало домашнее поражение «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком», благодаря которому москвичи стали недосягаемы для преследователей.