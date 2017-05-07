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Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцами
Нападающий Александр Барабанов сыграет в одном звене с Иваном Телегиным и Сергеем Андроновым в матче чемпионата мира против команды Италии, ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский.
В матче с командой Швеции Барабанов начинал в звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым. С этими игроками в матче с итальянцами сыграет Сергей Плотников.
Встреча Россия - Италия состоится в воскресенье в Кельне (начало - 13:15 мск).
Состав команды по звеньям выглядит следующим образом:
вратари - Василевский (Илья Сорокин);
Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Телегин - Андронов - Барабанов;
Артем Зуб, Мозякин - Ткачев - Плотников.
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