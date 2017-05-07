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«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренера
Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре подтвердил, что клуб уже нашел преемника Луиса Энрике на посту главного тренера команды.
- Да, мы уже остановились на одной кандидатуре, но не будем сообщать о нашем решении сейчас из уважения к Луису Энрике, - заявил Местре.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Барселоны» претендуют Рональд Куман («Эвертон»), Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Хуан Карлос Унсуэ (нынешний ассистент Луис Энрике).
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