«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренера

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре подтвердил, что клуб уже нашел преемника Луиса Энрике на посту главного тренера команды.

- Да, мы уже остановились на одной кандидатуре, но не будем сообщать о нашем решении сейчас из уважения к Луису Энрике, - заявил Местре.