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Халка обвинили в избиении тренера соперника и ненависти к китайцам
Нападающего китайского «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Халка обвинили в нападении на тренера «Гуйчжоу» Ю Мина и ненависти к китайцам. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел после победы «Шанхай СИПГ» над «Гуйчжоу» со счетом 3:0. Главный тренер проигравших Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина.
«В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего тренера на английском, мы начали спорить с ним и он ударил нашего тренера, который упал на землю. Иностранные футболисты приезжают в Китай для развития футбола, но, независимо от того, как вы играете, вы не можете презирать китайцев и уж тем более бить наших тренеров», — заявил Ли Бин.
В «Шанхай СИПГ» эти заявления опровергли, ответив, что подобные высказывания провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом. Главный тренер шанхайской команды Андре Вилла-Боаш отказался комментировать обвинения.
В июне 2016-го «Шанхай СИПГ» купил Халка у санкт-петербургского «Зенита» за 55 миллионов евро.
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