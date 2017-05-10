Путин вышел на лед в рамках матча Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче финала VI фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в сочинском ледовом дворце "Большой".

Путин появился на льду традиционно под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея". Соперник команды президента — "Сборная Ночной Лиги".

Вместе с главой государства на лед вышли государственные и общественные деятели, губернаторы ряда регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета Легенд Ночной Лиги.

Ночная хоккейная лига была образована в декабре 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы.