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Расходы на чемпионат мира по хоккею - 2017 составили €24,4 млн
Расходная часть бюджета чемпионата мира по хоккею 2017 года составила €24,4 млн. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
"На организацию турнира потрачено €24,4 млн", - говорится в сообщении.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). Второй матч соревнований против команды Италии состоится в воскресенье (13:15 мск) .
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