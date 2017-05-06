Рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами среди женщин Кендра Харрисон из США со сломанной рукой выиграла забег на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар). О полученной травме написала сама спортсменка в своем "Твиттере".

24-летняя американка выиграла забег, показав результат 12,59 секунды. Как сама она пояснила, травма была получена во время последнего толчка на старте забега. После забега Харрисон была доставлена в больницу, где ей наложили гипс. Представитель спортсменки сообщил агентству "Рейтер" , что для восстановления ей понадобится около шести недель.

Сама спортсменка объяснила свой выход на решающий забег с травмой "собственной решимостью и верой в бога, которая дает ей силы".

Харрисон является рекордсменом мира на дистанции 100 м с барьерами (12,20 секунд). Рекорд был установлен в июле прошлого года на международных соревнованиях в Лондоне (Sainsbury's Anniversary Games). Предыдущий рекорд принадлежал известной в прошлом бегунье из Болгарии Йорданке Донковой (12,21 секунды) и продержался 28 лет (с августа 1988 года).