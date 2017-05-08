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Голландский "Твенте" заработал на чемпионстве "Спартака"

Голландский «Твенте» заработал на чемпионстве «Спартака»
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Голландский клуб "Твенте", который ранее продал московскому "Спартаку" полузащитника Квинси Промеса, заработал на чемпионстве "красно-белых" 500 тысяч евро, передает "Говорит Москва". Это произошло благодаря специальному пункту в контракте Промеса.
Сообщается, что московский клуб должен был передать деньги "Твенте" в случае выигрыша золотых медалей российского первенства или попадания в Лигу чемпионов.
Напомним, что ранее "Спартак" за три тура до конца чемпионата России гарантировал себе первое место благодаря поражению "Зенита" от "Терека".
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