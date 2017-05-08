Сообщается, что московский клуб должен был передать деньги "Твенте" в случае выигрыша золотых медалей российского первенства или попадания в Лигу чемпионов.

Напомним, что ранее "Спартак" за три тура до конца чемпионата России гарантировал себе первое место благодаря поражению "Зенита" от "Терека".